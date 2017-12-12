اجتماع أبوظبي: إيران تقوّض الحل في اليمن

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الرباعي حول اليمن الذي عقد أمس في أبوظبي.

شارك في الاجتماع عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وبوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، وتيموثي ليندر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى.

وتناول الاجتماع تقييم الأوضاع في اليمن في ضوء الإجراءات الإقصائية والعنيفة التي تمارسها ميليشيات الحوثي لفرض سيطرتها على العاصمة اليمنية وكذلك تمت مناقشة سبل تعزيز الدعم الإنساني في جميع أرجاء اليمن.

وأكد الحاضرون دعم جهود مبعوث الأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في تحريك العملية السياسية وناقشوا الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية، مؤكدين أن هذا الدعم يساهم في استمرار الحرب ويقوض الجهود السياسية. واتفقت الدول الأربع على عقد اجتماعاتها بشكل دوري على أن يكون الاجتماع القادم في الربع الأول من 2018.

حضر الاجتماع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.