مصر وروسيا توقعان اتفاقا لبدء العمل بمحطة الضبعة النووية

وقعت مصر وروسيا اليوم اتفاقا لبدء العمل في مشروع محطة كهرباء الضبعة النووية وتزويدها بالوقود النووي.

جاء ذلك على هامش المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قام بزيارة رسمية لمصر استغرقت عدة ساعات.

وكان السيسي أعلن في سبتمبر الماضي أن مصر أكملت الاتفاق المتعلق بعقد بناء محطة الطاقة النووية الروسية " الضبعة " وأنه أصبح جاهزا للتوقيع.

وشهد في نوفمبر 2015 توقيع اتفاقية بين مصر ممثلة في هيئة المحطات النووية وروسيا ممثلة في شركة "روس آتوم" لإقامة محطة الضبعة النووية.

وتشمل الاتفاقية توفير روسيا نحو 80 في المائة من المكون الأجنبي فيما توفر مصر 20 في المائة وتستوعب الضبعة 8 محطات نووية تستهدف الأولى إنشاء 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.