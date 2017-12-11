مصر وروسيا توقعان اتفاقا لبدء العمل بمحطة الضبعة النووية

المصدر:
  • القاهرة - وام
التاريخ:
طباعة Email

وقعت مصر وروسيا اليوم اتفاقا لبدء العمل في مشروع محطة كهرباء الضبعة النووية وتزويدها بالوقود النووي.

جاء ذلك على هامش المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قام بزيارة رسمية لمصر استغرقت عدة ساعات.

وكان السيسي أعلن في سبتمبر الماضي أن مصر أكملت الاتفاق المتعلق بعقد بناء محطة الطاقة النووية الروسية " الضبعة " وأنه أصبح جاهزا للتوقيع.

 وشهد في نوفمبر 2015 توقيع اتفاقية بين مصر ممثلة في هيئة المحطات النووية وروسيا ممثلة في شركة "روس آتوم" لإقامة محطة الضبعة النووية.

وتشمل الاتفاقية توفير روسيا نحو 80 في المائة من المكون الأجنبي فيما توفر مصر 20 في المائة وتستوعب الضبعة 8 محطات نووية تستهدف الأولى إنشاء 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.

كلمات دالة:
طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: شاهد.. منع الأسد من اللحاق ببوتن في حميميم

    شاهد.. منع الأسد من اللحاق ببوتن في حميميم

    أثارت لقطة "غريبة" خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد نظيره الروسي فلاديمير بوتن في قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية السورية، التي زارها بشكل مفاجئ، تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي،وكان في استقباله بشار الأسد ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

  • الصورة: السيسي وبوتين يبحثان في القاهرة تطورات الشرق الأوسط

    السيسي وبوتين يبحثان في القاهرة تطورات الشرق الأوسط

     اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم الإثنين لبحث التعاون بين

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon