شاهد.. منع الأسد من اللحاق ببوتن في حميميم

أثارت لقطة "غريبة" خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد نظيره الروسي فلاديمير بوتن في قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية السورية، التي زارها بشكل مفاجئ، تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي،وكان في استقباله بشار الأسد ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وقائد القوات الروسية في سوريا سيرغي سوروفيكين، بحسب سكاي نيوز عربية.

وبعد تبادل التحايا، توجه بوتن نحو المنصة ليلقي كلمة أمام القوات الروسية في القاعدة، فحاول الأسد اللحاق به، الأمر الذي دفع أحد الضباط إلى منعه عبر شده من ذراعه، طالبا منه التوقف وترك الرئيس الروسي يتوجه وحيدا إلى المنصة.

وانقسمت تعليقات مشاهدي اللقطة، بين فئة تقول إن "مسك ضابط لبشار الأسد فيه إذلال للرئيس"، وأخرى تقول إن الأمر عادي ولا يعدو أن يكون سوى "طلب بسيط من ضابط للأسد من أجل عدم اللحاق ببوتن".

وعبر آخرون أن الرئيس السوري كان مرتبكا وخالف البروتوكول ما دفع الضابط إلى إمساكه من ذراعه لمنعه من اللحاق ببوتن الذي انتقل من قاعدة حميميم إلى العاصمة المصرية القاهرة.