السيسي وبوتين يبحثان في القاهرة تطورات الشرق الأوسط

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم الإثنين لبحث التعاون بين القاهرة وموسكو والتطورات في الشرق الأوسط عقب قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتشير زيارة بوتين إلى تنامي العلاقات بين روسيا ومصر ، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قول المتحدث الرئاسي في القاهرة إن من المنتظر أن يوقع بوتين والسيسي اتفاقيات ثنائية بينها اتفاقية إقامة محطة الطاقة النووية في الضبعة وأن يناقشا استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر في أقرب وقت ممكن.