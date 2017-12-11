السيسي وبوتين يبحثان في القاهرة تطورات الشرق الأوسط

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
طباعة Email

 اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم الإثنين لبحث التعاون بين القاهرة وموسكو والتطورات في الشرق الأوسط عقب قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتشير زيارة بوتين إلى تنامي العلاقات بين روسيا ومصر ، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قول المتحدث الرئاسي في القاهرة إن من المنتظر أن يوقع بوتين والسيسي اتفاقيات ثنائية بينها اتفاقية إقامة محطة الطاقة النووية في الضبعة وأن يناقشا استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر في أقرب وقت ممكن.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon