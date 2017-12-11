أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، اليوم الاثنين، مرسوماً بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

وشمل التشكيل الجديد ما يلي:

1 - ناصر صباح الأحمد الصباح (نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع)

2 - صباح خالد الحمد الصباح (نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية)

3 - الفريق م/ خالد الجراح الصباح (نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية)

4 - أنس خالد ناصر الصالح (نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء)

5 - د.نايف فلاح مبارك الحجرف (وزيرا للمالية)

6 - هند صبيح براك الصبيح (وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية)

7 - خالد ناصر عبدالله الروضان (وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب)

8 - محمد ناصر عبدالله الجبري (وزيرا للاعلام)

9 - د. باسل حمود حمد الصباح (وزيرا للصحة)

10 - بخيت شبيب بخيت الرشيدي (وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء)

11 - د. جنان محسن حسن رمضان (وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات)

12 - د. حامد محمد كميخ العازمي (وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي)

13 - حسام عبدالله عبدالوهاب الرومي (وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية)

14 - عادل مساعد الجارالله الخرافي (وزير دولة لشؤون مجلس الامة)

15- المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي (وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الإسلامية).

- مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



