مصر: مقتل إرهابي واعتقال آخريْن

أعلن ناطق عسكري مصري، أمس، مقتل عنصر متطرف في حملة لقوات تنفيذ القانون بالجيش الثالث الميداني وسط سيناء. وقال الناطق إن القوات ألقت القبض على عنصرين آخرين مشتبه في دعمهما العناصر الإرهابية، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 6 أوكار وعبوتين ناسفتين.

وفي نهاية الشهر الماضي، تمكنت قوات الجيش من القضاء على 3 عناصر إرهابية وضبط 5 آخرين في وسط سيناء. وتمكنت أيضاً من ضبط عربة ربع نقل بها كمية كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة. كما تم تدمير 8 أوكار وعربة دفع رباعي و3 دراجات نارية خاصة بالعناصر الإرهابية، وضبط عربة نقل محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة. ويشن الجيش وقوات الشرطة في سيناء حملات ضد الجماعات المتشددة، التي تبنّت سلسلة عمليات إرهابية في المنطقة ضد مدنيين وأهداف عسكرية.