«الهلال الأحمر الإماراتي» تدعم طلاب شبوة في جامعات حضرموت

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذراع الإنسانية لدولة الإمارات، دعماً جديداً لقطاع التعليم في اليمن وتحديداً «سكن الريادة الجامعي» لأبناء شبوة الدارسين في الجامعات والمعاهد العلمية بمحافظة حضرموت وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية والتنموية.

وتمثل الدعم الجديد في تقديم دفعة كبيرة من الأثاث لسكن الريادة الجامعي تضمنت 100 سرير مزدوج و200 فرش و200 بطانية و200 وسادة وذلك ضمن برنامج لدعم قطاع التعليم الجامعي.

وأوضح رئيس فريق الهيئة في شبوة، محمد سيف المهيري، أن دعم الهيئة للسكن الجامعي لأبناء محافظة شبوة يأتي في إطار دعم التعليم بالمحافظة، مشدداً على الاهتمام بشريحة الشباب الجامعيين ومساعدتهم من أجل استكمال دراستهم الجامعية والعلمية وليشكلوا نواة أساسية للبناء والتنمية في محافظتهم ووطنهم.

وأعرب المهيري عن أمله في أن يكون هذا الدعم محفزاً ومشجعاً لطلاب السكن على تطوير مستواهم الدراسي والتحصيل العلمي في كل المجالات العلمية والأدبية واستشعارهم مدى الأمل الذي يحدوا جميع أفراد المجتمع تجاههم بعد تخرجهم.

من جهته أعرب المشرف العام لسكن الريادة الجامعي، عبدالله بن حسين بانجوة، عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً ولذراعها الإنساني في اليمن المتمثل في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشاد بالجهود الإنسانية الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر الإماراتي من أجل تحسين الوضع الإنساني في المحافظة.. منوهاً إلى أن هذا الدعم لم يكن الأول بل سبق بدعم آخر تمثل في تقديم سلال غذائية متنوعة لطلاب السكن، مشيراً إلى أن الاهتمام ببناء ودعم الإنسان هو السبيل لبناء وتنمية الأوطان وعزها واستقرارها.