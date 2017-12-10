جسر جوي لإعادة المغاربة العالقين في ليبيا

أعلن المغرب تخصيص طائرة لنقل المغاربة العالقين في ليبيا، انطلاقاً من مطار جربة في تونس. وكشفت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في الحكومة المغربية، عن بداية تأمين عودة المغاربة المحتجزين في ليبيا. واستفاد من المرحلة الأولى، 235 مغربياً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين علقوا في ليبيا.

ونسقت الخارجية المغربية، في داخل الأراضي الليبية، عملية تحديد هوية المغاربة العالقين. كما عبأت السلطات المغربية طاقماً طبياً سيكون في استقبال المغاربة عند وصولهم مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء. وسيتم نقل المغاربة إلى مدنهم الأصلية في المغرب عبر حافلات. وأكدت الحكومة المغربية مواصلتها العمل على ملف العالقين المغاربة في ليبيا، من أجل إرجاع الجميع.