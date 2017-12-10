مدوّنون: قطر إرهاب يقتل البشر وإعلام يغتال وعي الأمة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشف حكاية التطبيع القطري مع الاحتلال الإسرائيلي وكشف الفيديو الذي وجد رواجاً واسعاً حكاية التطبيع القطري مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتحت عنوان «قطر إرهاب يقتل البشر وإعلام كاذب يغتال وعي الأمة»، كشف المقطع ما لا يعرفه الكثيرون عن جذور العلاقات الخفية بين قطر وإسرائيل.

اعتراف

وقال مقطع الفيديو، إن الجزيرة تعترف أنها أول من فتح باب التطبيع مع إسرائيل، حيث أن وليد العمري مدير مكتبها في فلسطين، قال بالحرف الواحد في مقال له نشره في صحيفة هآرتس الإسرائيلية: «منذ تأسيسها قدمت الجزيرة لإسرائيل قناة نادرة لعرض وجهة نظرها ورؤيتها أمام العالم العربي والإسلامي وإقامة حوار معها».

منصة اسرائيل

وأضاف في عام 1996، افتتح مكتب تجاري لإسرائيل في العاصمة القطرية في الدوحة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز، والأمر الذي يشير إلى أنه أكثر من مكتب، وأن رئيسه كان يحوز رتبة سفير في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتابع التقرير: أن الجزيرة القطرية الذارع الإعلامي لتنظيم الحمدين الذي ينشر الفوضى والإرهاب في البلدان العربية، أتاحت لـ «أفيخاي أدرعي» الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يكون ضيفاً راتباً على شاشتها، ومنحت له فرصة مخاطبة الجمهور العربي بكل حرية بدون مقاطعة.

وروجت للمصطلحات الإسرائيلية التي تطلقها على التراث الإسلامي.كما استضافت الجزيرة الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، إضافة إلى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة وزعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني.