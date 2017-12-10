برلمان كردستان ينتقد العبادي

ردّت رئاسة برلمان كردستان، على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن الحفاظ على وحدة العراق، معتبرة أنّها تشكل خطراً على مستقبل العراق كبلد مدني وديمقراطي، مؤكّدة أنّ الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء المشاكل.

وذكرت رئاسة البرلمان، أنّ العبادي صرح بأن منع تقسيم العراق ليس أقل من الانتصار على داعش، معتبرة أنه بشهادة العالم، لولا بطولة قوات البيشمركة وحكمة قيادتها لما استطاعت القوات العراقية تحقيق النصر الذي يتباهى به العبادي.

وأضافت: من المدهش أن العبادي وصف الهجوم العسكري الذي شنه ضد إرادة أبناء الشعب الكردي، الذين هم مواطنون عراقيون بالانتصار المثيل للنصر على الإرهاب، واصفة التصريحات بأنها لا مسؤولة وخطأ واضح وبعيدة عن القانون وقيم المواطنة ومخالفة للدستور.