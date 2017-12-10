قرقاش: الإمارات تؤكد دعمها الكامل للتوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس انحياز ضد حقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في المقررات الدولية، مؤكداً دعم الإمارات الكامل للتوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

وأضاف قرقاش أن الإمارات تدعو الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها بشأن القدس.

واختتم معالي أنور قاش أنه لا يجب أن تكون محنة القدس مناسبة لجلد الذات وتوزيع الاتهامات.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي محمود علي يوسف، ومشاركة واسعة من وزراء الخارجية العرب وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.