الجبير: القرار الأميركي بشأن القدس استفزاز للمسلمين

بدأت مساء اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي محمود علي يوسف، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، ومشاركة واسعة من وزراء الخارجية العرب وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشارك في الاجتماع 17 وزيرا للخارجية والدولة للشؤون الخارجية إلى جانب وكيل وزارة الخارجية الليبية فيما مثل باقي الدول المندوبون الدائمون لكل من: البحرين وتونس وجمهورية جزر القمر المتحدة وذلك من بين 21 دولة أعضاء بالجامعة فيما يبقى معقد سورية مجمدا منذ عام 2012.

وأشار وزير خارجية السعودية عادل الجبير خلال كلمته إلى الإجماع الدولي الرافض لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.

ودعا الجبير الإدارة الأميركية للتراجع عن قرارها بشأن القدس، معتبراً أن "مبادرة السلام العربية خارطة طريق لحل الصراع" الفلسطيني الإسرائيلي.

كما دعا المجتمع الدولي "لتكثيف جهوده للوصول الى حل عادل وشامل" لهذا الصراع.