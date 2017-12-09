أميركا تبدأ التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها بدأت أمس الجمعة التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يستهدف 6 دول ذات أغلبية مسلمة، بعد 4 أيام من قرار للمحكمة العليا سمح بتنفيذ الأمر أثناء نظر الطعون القانونية عليه.

ويوجه أمر ترامب، الذي يدعو إلى تعزيز قدرات التدقيق بالسفارات والقنصليات الأميركية في الخارج، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بتقييد دخول الأشخاص من 6 دول ذات أغلبية مسلمة وهي تشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن فضلاً عن أفراد من فنزويلا وكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أمس إنه "لن يتم إلغاء أي تأشيرات بموجب إجراءات التدقيق الجديدة"، وأضافت أن "القيود لن تكون دائمة وقد يتم رفعها مع عمل الدول مع الحكومة الأميركية لضمان سلامة الأميركيين".