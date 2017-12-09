60 قتيلاً باشتباكات قبلية في جنوب السودان

قتل أكثر من 60 شخصاً وجرح العشرات، في اشتباكات بين قبائل في جنوب السودان، وفق مسؤول محلي، أمس.

واندلعت الاشتباكات بين عشيرتي رووب وباكام من قبيلة الدينكا، في السادس من ديسمبر في منطقة البحيرات الغربية على بعد نحو 250 كلم شمال غرب العاصمة جوبا. وقال النائب في البرلمان عن المنطقة ونائب وزير الإعلام اكور بول كورديت في بيان:

«قتل أكثر من 60 شخصاً وجرح العشرات»، مشيراً إلى أنّ الاشتباكات لا تزال مستمرّة. بدروه، أكّد الناطق الرئاسي اتيني ويك اتيني، وقوع الاشتباكات «العبثية»، لافتاً إلى أنّ القادة الأمنيين سيعقدون اجتماعاً لمناقشة أعمال العنف، مندداً بالهجمات بأشد العبارات.

وتتفاقم هذه الاشتباكات وسط حرب أهلية مستمرة منذ أربع سنوات اندلعت في ديسمبر 2013. وغالباً ما تقع اشتباكات دامية بين رعاة من قبائل متنافسة في جنوب السودان، يتم فيها سرقة مواشٍ ونهب ممتلكات، وكثيراً ما يتم اغتصاب نساء وخطف أطفال، ما يؤجج دوافع الهجمات الانتقامية. يذكر أنّ عدد سكان جنوب السودان بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة، فيما أُجبر ثلثهم على النزوح من ديارهم بسبب الحرب، وفق الأمم المتحدة.