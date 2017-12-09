تظاهرات غضب عالمية دعماً للقدس

اجتاحت تظاهرات غاضبة المدن الفلسطينية ومدناً عربية وعالمية أمس ضد قرار الولايات المتحدة نقل السفارة إلى القدس، وذلك عشية اجتماع طارئ تعقده جامعة الدول العربية لبحث القضية. وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التزام دول الخليج العربي وشعوبها بالقضية الفلسطينية وبالقدس الشريف مبدئي وموثّق. وأضاف: «المواقف السعودية في هذا السياق تتصدر العالمين العربي والإسلامي، وفِي ظل هذه الحقائق لنتجاهل ونهمش تطاول الحاقد والحزبي والمريض».



وقمع الاحتلال مسيرات الاحتجاج الفلسطينيينة ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة أكثر من 400 فلسطيني، فيما نفذ جيش الاحتلال غارات جوية على قطاع غزة. وعقد مجلس الأمن جلسة بحث فيها تداعيات القرار الأميركي حيث رفضت مصر الاعتراف بالإجراء الأميركي، في حين حاولت الولايات المتحدة امتصاص الغضب بإظهار تريّثها في تنفيذ نقل سفارتها إلى القدس المحتلة لمدة قد تصل إلى عامين.