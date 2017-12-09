اجتماع باريس: على لبنان تطبيق سياسة النأي بالنفس

شدّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، على ضرورة أن يطبّق لبنان سياسة النأي بالنفس، داعياً إلى زيادة قدرات الجيش في البلاد. وأضاف ماكرون خلال لقاء صحافي في باريس بجانب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن لبنان يتمتع بدعم كامل من المجتمع الدولي.

وقال ماكرون في افتتاح اجتماع دولي في باريس بحضور الحريري ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون: «من أجل حماية لبنان لا بد أن يحترم كل الأطراف اللبنانيون مبدأ عدم التدخل الأساسي»، في إشارة إلى حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، مضيفاً أنّ عدم التدخل في نزاعات المنطقة مبدأ لا يمكن المساس به. وأردف ماكرون: «علينا بذل جهود أكبر في المجالات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لمساعدة لبنان». بدوره، أكّد الحريري أنّ استقرار لبنان يمر عبر قدرته في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة، لا سيّما عن نزوح 1.5 مليون لاجئ سوري.