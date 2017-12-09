مدن عالمية تنتفض رفضاً للتهويد والعبث بالتاريخ

اشتعلت عواصم عالمية وإسلامية وتوالت انتفاضات الغضب على خلفية الخطوة الاستفزازية التي أقدم عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث خرجت التظاهرات المنددة في كل أرجاء المعمورة، رفضاً لتهويدها، واستنكاراً لمحاولات الولايات المتحدة العبث بالتاريخ والجغرافيا، وشهدت العديد من عواصم العالم انطلاق مجموعة من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، دعوا فيها المتظاهرين إلى استمرار الغضب لإجبار واشنطن على التراجع عن القرار.



مسيرات

وخرج آلاف المحتجين في إندونيسيا وماليزيا في مسيرات حاشدة لإدانة قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فيما شددت السلطات الأمن حول سفارتي الولايات المتحدة في البلدين.

وانضم زعماء الدولتين الآسيويتين إلى الأصوات التي أدانت قرار ترامب في أنحاء العالم.



وتجمع عدة آلاف من المحتجين وأخذ بعضهم يردد هتافات معادية للولايات المتحدة وأحرقوا دمية على شكل ترامب، أمام السفارة الأميركية في كوالالمبور.

وفي إندونيسيا، وصل مئات المحتجين إلى السفارة الأميركية في جاكرتا عاصمة أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان. وارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية الشهيرة ولوحوا بالعلم الفلسطيني فيما كبر آخرون.



وقال الناطق باسم شرطة جاكرتا أرجو يونو «جهزنا أفرادا ودوريات لتأمين السفارة الأميركية».



ونصحت السفارة الأميركية في جاكرتا رعاياها بتجنب مناطق الاحتجاجات وقالت إن قنصليتها في سورابايا، ثاني أكبر المدن الإندونيسية، علقت الخدمات للجمهور.

وحض الرئيس جوكو ويدودو الولايات المتحدة على إعادة النظر في القرار وطلب من وزير الخارجية استدعاء السفير الأميركي لتوضيح الأسباب التي دفعت إليه.



وفي ماليزيا، قاد المسيرة زعماء من حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم والحزب الإسلامي الماليزي، وكلاهما يمثل عرقية الملايو المسلمة التي تشكل الأغلبية في البلاد.



احتجاج

وفي بنغلادش،شارك قادة ومؤيدو المنظمات الإسلامية البنغالية في مظاهرة احتجاجية أمام المسجد الوطني في العاصمة دكا تنديداً بالقرار الأميركي.



وفي باكستان، احتشد مئات الأشخاص في عدة مدن للإعراب عن إدانتهم لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كما احتشد آلاف المصلين في ساحات مسجد السلطان محمد الفاتح في إسطنبول رفضاً للخطوة الأميركية الاستفزازية.



أما في أفغانستان، فتظاهر مئات الأفغان في العاصمة كابول وأحرق المتظاهرون الأعلام الأميركية والإسرائيلية.



وشملت المظاهرات المنددة بقرار ترامب حتى داخل الولايات المتحدة إذ خرج آلاف الأشخاص في مظاهرات حاشدة في مدينة شيكاغو للتنديد بقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى القدس.