انتصارات للشرعية في معركة محاصرة صنعاء

ضيقت قوات الجيش الوطني المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الخناق على ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران بعدما نجحت في تحقيق انتصارات ميدانية كبيرة بالسيطرة على الميناء العسكري في الخوخة، وتقدمت لاقتحام مديرية التحيتا. فيما أطلقت عملية عسكرية من 3 محاور، هدفها الوصول إلى مدينة الحديدة بالتزامن مع إحكام قبضتها على طريق اليتمة ــ البقع في محور صعدة.

وأعلن الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن معركة تحرير الحديدة إحدى تلك الجبهات الهادفة لمحاصرة العاصمة صنعاء وتحريرها.

وقال معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الحوثي فقد الغطاء السياسي وأصبح مكشوفاً دولياً، وإن اليمن مقبل على خريطة وتضاريس سياسية جديدة. وأضاف على «تويتر»: «عنوان المرحلة يجب أن يكون توحيد الصف ضد الحوثي، الميليشيا أصبحت مكشوفة يمنياً وإقليمياً ودولياً. بطشها في صنعاء مؤشر سقوطها».

إلى ذلك توعّد أحمد علي صالح نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، ميليشيات الحوثي الإيرانية بالحسم والردع لممارساتهم في اليمن وما ترمي إليه من طمس هويته وهدم مكتسباته وإذلال مواطنيه. وعزّى أحمد صالح في بيان، مساء أمس، الشعب اليمني في اغتيال والده، وقال: «على الدرب ماضون حاملين نفس رايته التي استشهد من أجلها، وأدعو الجميع للتكاتف والتآزر للتصدي لهذه المخاطر وإبعادها عن وطننا بيدٍ واحدة، وإردة صلبة لاستكمال مسيرة الشهيد».