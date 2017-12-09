مصر تحبط مخططاً «إخوانياً» لإثارة الفوضى

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، القبض على خمسة عناصر إخوانية خططوا لأعمال عنف عقب صلاة الجمعة، باستخدام ما يسمى بـ«المبروكة»، وذلك بعد بثهم مقاطع مصورة على شبكة الإنترنت تحرض المواطنين ضد مؤسسات الدولة.

وأضافت الداخلية أن تلك العناصر خططت لاستغلال صلاة الجمعة في التظاهر ضد الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودفع الإخوان «للاندساس في صفوف المواطنين من أجل العنف، والتخريب أثناء الخروج من المساجد، والاحتكاك بالشرطة لإثارة الفوضى».

وأكّدت وزارة الداخلية، في بيان لها نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عمليات الفحص والتحري أكدت أن المحرض الرئيس عبر شبكة الإنترنت هو إخواني، وهارب حالياً في تركيا، وقائم على ما يسمى بحركة «غلابة».

وأوضحت أن ما يسمى بـ«المبروكة» عبارة عن كتلة أسمنتية بها العديد من المسامير تلقى على المواطنين لإصابتهم وعلى السيارات لإحداث تلفيات بإطاراتها، بهدف تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى. وأضافت الوزارة أنه تمّ ضبط العناصر التي خططت وأعدت للتنفيذ، وبحوزتهم 50 من الكتل الأسمنتية المسمارية.