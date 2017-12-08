الأمم المتحدة تحذر من مخاطر تصعيد العنف بعد قرار ترامب

عبرت الأمم المتحدة الجمعة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عن "القلق البالغ ازاء مخاطر تصاعد العنف" اثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعتراف بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف خلال الجلسة في كلمة عبر الفيديو من القدس أنه تم إعلان "ثلاثة ايام غضب" من "السادس الى التاسع من ديسمبر".

وأكد المسؤول الأممي على أن "القدس هي القضية الاشد تعقيدا" في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مشيرا إلى أن القدس تمثل "رمزا" للديانات الاسلامية والمسيحية واليهودية، مشددا على أن وحده "التفاوض بين الطرفين" هو الوسيلة لتقرير مصير المدينة المقدسة.

ودعا نيكولاي ملادينوف قادة العالم الى "التحلي بالحكمة" لاعادة الهدوء الى المنطقة.

وطلبت اجتماع الجلسة الطارئة لمجلس الأمن مصر والسنغال والاورغواي وبوليفيا والسويد وفرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة.

وتعتبر الكثير من الدول القرار الأميركي انتهاكا لقرارات الامم المتحدة.

وقال السفير المصري عمر ابو العطا أن قرار ترامب "انتهاك للشرعية الدولية" مشيرا إلى أن القدس "مدينة محتلة".

وذكر نظيره السويدي اولوف سكوغ بالقرار 2334 الذي اعتمد في 23 ديسمبر 2016 الذي يؤكد أن مجلس الأمن الدولي "لن يعترف بأي تغيير في حدود الرابع من يونيو 1967 بما يشمل القدس، إلا إذا اتفق الطرفان عبر مفاوضات".

وكان تم اعتماد هذا القرار بـ 14 صوتا في مجلس الأمن مع امتناع واشنطن عن التصويت.

وأضاف الدبلوماسي السويدي أنه "حان الوقت للتقدم باتجاه اتفاق مفصل للسلام".

وأثار قرار ترامب غضبا عارما في العالمين العربي والإسلامي ورفضا عاما من شركاء واشنطن.