إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال تظاهرات تجددت بعد صلاة الجمعة في أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال دفعت بالمئات من عناصرها إلى مدينة القدس وباشرت ملاحقة الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة وتفريقهم بالقوة حيث اعتدت على العديد منهم.

وأفادت مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس بأنها تعاملات مع عشرات الحالات المصابة بالاختناق خلال المواجهات في منطقة الجبل في قرية قصرة جنوب شرق نابلس فيما قمعت قوات الاحتلال في بيت لحم تظاهرة ومواجهات تجددت ظهر اليوم قرب قبة راحيل بالمدينة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشرت المئات من قواتها وعناصر شرطتها في أنحاء مدينة القدس المحتلة وخاصة في البلدة القديمة ومحيطها وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة صباح اليوم الجمعة.

وخرجت مسيرات جماهيرية واسعة من كافة محافظات قطاع غزة اليوم غضبا ونصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب نقل السفار الامريكية للقدس.