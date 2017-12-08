"يوم غضب" فلسطيني بعد قرار نقل السفارة الأميركية

شهدت مدن القدس ورام الله وبيت لحم والخليل، الجمعة، مسيرات احتجاجية ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وخرج المئات من الجوامع بعد صلاة الجمعة للتنديد بالقرار الأميركي، فيما تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بعض المناطق.

وحسب "سكاي نيوز"، اعتدت القوات الإسرائيلية على عشرات المعتصمين أمام باب العامود في القدس.

وشهدت مدينة البيرة الملاصقة لرام الله، استنفارا للجيش الإسرائيلي منذ صباح الجمعة، حيث نصب الجنود خياما واعتلى العشرات منهم التلال.

ويطلق الجنود الإسرائيليون على فترات رصاصا مطاطيا على المحتجين.

وفي جنوبي مدينة نابلس، أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد مواجهات مع قوات الاحتلال.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت أنها في حالة تأهب تحسبا لأي اضطرابات في المدن الفلسطينية، في الجمعة الأولى بعد الإعلان الأميركي.

وأعلن ترامب مؤخرا اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأكد نيته نقل العاصمة الأميركية من تل أبيب إليها، وأدى ذلك إلى موجة تنديد دولي، فيما تتأهب إسرائيل إلى اندلاع اضطرابات في كافة المدن الفلسطينية، بعد دعوت الفصائل.

والخميس أصيب ما لا يقل عن 31 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وعند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، كما وقعت احتجاجات في الأردن وتركيا وباكستان وتونس.