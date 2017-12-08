قرقاش: مليشيا الحوثي طائفية إجرامية أركان سلطتها الخوف والسلاح

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه من المهم أن تتابع المنظمات الحقوقية والإنسانية التصفيات التي يقوم بها الحوثي في صنعاء إثر إنتفاضتها على جورهم، لا يجب أن يغيب عن هذه المنظمات هذا السجل الإجرامي.

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر" أنه "برغم سيطرة الحوثي على العاصمة إلا أنه يعاني فقدان الغطاء السياسي في المرحلة القادمة، أصبح عاريا بواقعه الجديد، مليشيا طائفية ناهبة سارقة، أركان سلطتها الخوف والسلاح".

وتابع، "اليمن مقدم على خريطة وتضاريس سياسية جديدة، عنوان المرحلة يجب أن يكون توحيد الصف ضد الحوثي، المليشيا أصبحت مكشوفة يمنيا وإقليميا ودوليا. بطشها في صنعاء مؤشر سقوطها."