أطباء يفحصون ترامب لمعرفة سبب تلعثمه في خطابه عن القدس

بعدما عانى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حالة جعلته يتلعثم في بعض الأحرف في نهاية خطاب ألقاه مساء الأربعاء الماضي، واعترف فيه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، قرر الأطباء إخضاعه لفحوصات لمعرفة سبب تلعثمه .

المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، هي من أخبرت صحافيين سألوها الخميس عن تلعثمه، بأنه سيخضع في مركز Walter Reed Medical Center بواشنطن "لفحوصات طبية شاملة" في بداية العام المقبل "وسيتم الإعلان عن نتائجها" وفق ما نقل موقع Quartz الإخباري الأميركي، المضيف عنها أيضاً، أن ما ظهر من تعتعة بألفاظه خلال إلقائه الخطاب "سببه جفاف في حلقه، لا غير" طبقاً لاعتقادها.