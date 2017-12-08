مساعدات أوروبية جديدة لليمن بقيمة 25 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، عن تقديم مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 25 مليون يورو لدعم المنكوبين من جراء الحرب التي يشنها الحوثيون ضد الشعب اليمني.

وذكرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان أن إجمالي المساعدات التي قدمتها لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن منذ بدء النزاع في عام 2015 يتجاوز حوالي 196 مليون يورو.

وأضاف البيان أن الأطفال والنساء والرجال يحتاجون على وجه السرعة إلى الغذاء والماء والخدمات الطبية في اليمن، مطالباً أطراف النزاع بالسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين وبحماية المدنيين وأن المساعدات الجديدة ستخصص لدعم عمليات توزيع الأغذية الذي يتولى مهامه برنامج الأغذية العالمي بالإضافة للخدمات اللوجستية الإنسانية التي تنفذها الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب التقديرات الأممية فإن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم مع تأثر حوالي 22 مليون نسمة يمني يشكلون حوالي 80 بالمئة من الشعب في وقت تعتمد فيه البلاد على استيراد حوالي 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية والطبية والوقود من الخارج.