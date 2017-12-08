تقدم مستمر في حجة

قال مصدر عسكري في محافظة حجة شمال الحديدة لمركز إعلام المنطقة الخامسة التابعة لقوات الشرعية إن العشرات من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي على تجمع لهم في أحد فنادق حرض بالإضافة إلى ثلاثة أطقم وأربعة مدافع، كما استهدفت بغارات أخرى تجمعات جنوب مدينة ميدي وأربعة أطقم عسكرية على متنها تعزيزات وذخائر ومستودع أسلحة ومدفعين جنوب شرق مدينة ميدي.

وبحسب المصدر فإن مليشيات الحوثي حشدت مقاتليها لجبهتي حرض وميدي تعويضاً لمئات القتلى الذين سقطوا في المواجهات خلال الأيام القليلة الماضية.

الحوثي يحجب أخبار هزائمه

مع إعلان المنطقة العسكرية الرابعة تحرير الخوخة، دق ناقوس الخطر في صنعاء والتي هرع الحوثيون إلى حجب مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من إلغائهم نظام الاشتراك المفتوح في بادرة للسيطرة على الإنترنت وتحجيم استخدامه في اليمن. وقال مراقبون إن الميليشيات التابعة لإيران تحاول بهذه الخطوة منع وصول أخبار انهيارات عصاباتهم أمام قوات الشرعية إلى سكان العاصمة التي تغلي غضباً ضد الاحتلال الإيراني. وسبق للميليشيات أن أقدمت على قطع الانترنت عن سكان العاصمة، خصوصاً في أوقات الهزائم الكبيرة التي تتعرض لها أمام قوات الشرعية والتحالف العربي.

الخوخة نقطة انطلاق للمقاومة

قال ركن التوجيه المعنوي بالمقاومة التهامية أيمن جرمش لـ«البيان»، إن مديرية الخوخة هي أول مديريات الحديدة وكانت تشكل مركز انطلاق للحوثيين لشن هجماتهم على الهاملي والرويس والقرى المحررة التابعة لمديرية المخا.

لكنها من الآن ستكون نقطة انطلاق للجيش والمقاومة لتحرير باقي مديريات الحديدة، ويأتي تحرير الخوخة ضمن عملية الرمح الذهبي بقيادة التحالف وفي المقدمة القوات الإماراتية، مؤكداً مشاركة طيران وبوارج التحالف في قصف تمركزات الحوثيين، ما سبب انهياراً واسعاً في صفوفهم.