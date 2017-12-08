القضاء المصري يحكم بالإعدام على 13 شخصاً بتهمة الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر أمس أحكامًا بالإعدام على 13 شخصًا بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

ووجهت المحكمة مجموعة تهم منها الانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، إلى جانب ارتكاب جريمتى القتل والشروع فيه، وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات المتطرفة.

وجاءت في لائحة الاتهامات في القضية، إن المتهمين «نفذوا 46 عملية إرهابية استهدفت قوات الأمن والمنشآت العامة».

وتنظيم «أجناد مصر» هو أحد التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 17 متهمًا، ومعاقبة حدث بالسجن 15 عامًا، والسجن المشدد 15 عامًا لمتهم آخر، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 5 متهمين آخرين.