الجيش الوطني اليمني يتقدم بمحور صعدة بإسناد من طيران التحالف

تمكن " الجيش الوطني اليمني " خلال الساعات الماضية بإسناد طيران التحالف من إحراز تقدم في محور " صعدة " والسيطرة على مواقع حاكمة في " البقع " من خلال لواء حرس الحدود و لواء الفتح .

و أوضح مصدر رسمي بقوات التحالف أن ذلك يأتي استمرارا للنجاحات الميدانية التي يحققها الجيش الوطني اليمني على الأراضي اليمنية مدعوما بطائرات التحالف، وقال إنه تم تطهير كل من معسكر طيبة الإسم و الجميشات والأجاشر ومخنق صلة وتبة الطلعة ومحجوبة والسيطرة على طريق كتاف ومركز امارة من فلول المليشيا الحوثية المسلحة، مؤكدا أن الجيش الوطني نجح أيضا في تأمين طريق اليتمة - البقع.

و نوه المصدر إلى أن العمليات الأخيرة نتج عنها ثمانية قتلى في صفوف الميليشيا وأسر 15 عنصرا من عناصرها إضافة إلى ضبط أسلحة متنوعة ثقيلة ومتوسطة و خفيفة و ألغام أرضية و أجهزة اتصال و وثائق عسكرية.