مصدر مسؤول بالقوات المسلحة: تحرير مدينة الخوخة بالكامل من قبضة المليشيات الحوثية الايرانية

صرح مصدر مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالدولة، اليوم بانه تم تحرير مدينة الخوخة الساحلية بالكامل في محافظة الحديدة اليمنية من قبضة المليشيات الحوثية الايرانية وسط ترحيب وفرحة كبيرة من أهالي المنطقة.

وقد بدأت قوات المقاومة اليمنية مدعومة من القوات الإماراتية ضمن التحالف العربي ..مع الساعات الاولى ليوم الاربعاء..بالتقدم على محاور عدة بهدف تحرير المناطق الساحلية من قبضة مليشيات الحوثي الايرانية فيما بدأ الهلال الاماراتي بتنفيذ خطة الاغاثة و تقديم المساعدات للقاطنين في المناطق المحررة الذين عانوا من احتلال المليشيات لمناطقهم أسوة بالمناطق المحررة.