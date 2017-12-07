قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل "ليس مفيدًا" وإن العالم يود أن يسمع إعلانًا جديًا من الرئيس دونالد ترامب بشأن كيفية حل قضايا الشرق الأوسط.
بريطانيا : اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل ليس مفيدًا
المصدر:
- رويترز
التاريخ:
كلمات دالة:
مواد ذات علاقة
-
لماذا تلعثم ترامب وهو يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟
ما زالت مواقع التواصل تستقبل منذ أمس الأربعاء، ملاحظات كثيرين عن "ابتلاع" الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبعض الأحرف ولعثمته لها وهو يلقي كلمة اعترافه..
-
الإمارات تستنكر بشدة القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
أعربت دولة الامارات عن اسفها واستنكارها الشديدين لقرار الادارة الاميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. وقالت وزارة
-
ما هي الدولة الأوروبية التي أيدت ترامب واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل؟
أعلنت جمهورية التشيك، إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تأييدها لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.