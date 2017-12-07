بريطانيا : اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل ليس مفيدًا

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل "ليس مفيدًا" وإن العالم يود أن يسمع إعلانًا جديًا من الرئيس دونالد ترامب بشأن كيفية حل قضايا الشرق الأوسط.

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