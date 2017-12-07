بريطانيا : اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل ليس مفيدًا

ما زالت مواقع التواصل تستقبل منذ أمس الأربعاء، ملاحظات كثيرين عن "ابتلاع" الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبعض الأحرف ولعثمته لها وهو يلقي كلمة اعترافه..