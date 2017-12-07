مساعدات غذائية دولية تصل إلى اليمن

قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند، إن أولى الشحنات من الغذاء والوقود وصلت إلى ميناءي الحديدة والصليف باليمن أمس. وأضاف أن هناك «بارقة أمل» في اليمن مع وصول ثلاث سفن إلى الحديدة تحمل 87 ألف طن من الغذاء في حين وصلت سفينة واحدة إلى الصليف وعليها 38 ألف طن أيضاً من الغذاء.

وتنتظر نحو سبع سفن أخرى محملة بأكثر من 177 ألف طن من الغذاء لدخول منطقة المرسى في ميناء الحديدة، إضافة إلى ثلاث سفن عليها 52 ألف طن من الوقود، وهو ما يمثل بعض الدعم بعد الحصار الذي قادته السعودية وتسبب في وقف الإمدادات.

ويدعم المجلس النرويجي للاجئين، وهو وكالة إغاثة، العاملين في مجال الإغاثة في اليمن.

وتعد هذه الخطوة دليلاً على زيف دعاوى الانقلابيين الذين يهربون من مسؤوليتهم في تجويع الشعب اليمني ويكيلون الاتهامات للتحالف العربي. وسبق للتحالف والشرعية أن نسقا مع الجهات الدولية لإدخال المساعدات إلى اليمن من دون تمييز بين أبناء الشعب سواء في مناطق الشرعية أو المواطنين اليمنيين الواقعين تحت نار الميليشيات الانقلابية.