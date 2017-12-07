موجات الغضب نصرة للقدس تجتاح فلسطين

خرج الفلسطينيون في مدن الضفة الرغبية وقطاع غزة إلى الشوارع للاحتجاج على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب،القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبحسب سكاي نيوز عربية.

وشهدت المدن والمناطق في الضفة وغزة مسيرات حاشدة، عكست حالة الغضب والاحتقان في صفوف الفلسطينيين التي خلفها قرار ترامب بشأن القدس.

وفجّر الشبان غضبهم بمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية، حسب ما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت الوكالة أن المواجهات تركزت في العديد من الأحياء المجاورة والمتاخمة للقدس القديمة، وسط توقعات أن تمتد لتعم كافة أنحاء المدينة.

وفي نفس السياق، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، مساء الأربعاء، الإضراب العام والشامل في القدس، احتجاجاً على هذا الإعلان.

وأعلن الرئيس الأميركي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء التحضيرات لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في تحد للدول العربية والغربية التي كانت قد حذرت من خطورة هذه الخطوة.