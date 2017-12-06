مقتل قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإيرانية بتعز

لقي القيادي في ميليشيا الحوثي الإيرانية رضوان صلاح رئيس عمليات اللواء 201 مصرعه خلال مواجهات مع قوات الشرعية في ريف تعز.
لقي القيادي في ميليشيا الحوثي الإيرانية رضوان صلاح رئيس عمليات اللواء 201 مصرعه خلال مواجهات مع قوات الشرعية في ريف تعز.
توالت ردود الأفعال على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل.
لقي القيادي في ميليشيا الحوثي الإيرانية رضوان صلاح رئيس عمليات اللواء 201 مصرعه خلال مواجهات مع قوات الشرعية في ريف تعز.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاربعاء، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
حذر مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف من تداعيات اعتزام الولايات
قبل أكثر من 6 سنوات، حذرت قيادية مؤتمرية يمنية في اجتماع عام للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام من مخاطر التساهل مع
أكد معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية،أن نجاح قمة الكويت في تأكيدها أن مسيرة مجلس التعاون مستمرة وستتجاوز
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء انه سيقدم ترشيحه لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مارس 2018 والتي ستبقيه في الحكم حتى العام 2024 في حال فوزه فيها.
قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اليوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بعملية السلام في الشرق الأوسط ويعكف على وضع "أساليب جديدة".
دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي لتكثيف جهوده بهدف وضع حد لمعاناة أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار ولوقف الممارسات
أظهرت مقاطع فيديو قيام ميليشيات الحوثي بمهاجمة تظاهرة نسائية رفعت صور الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في صنعاء
أفادت بعض وسائل الإعلام اليمنية، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي دفنت جثمان علي عبدالله صالح في مقبرة الشهداء، بالعاصمة اليمنية صنعاء بحضور عدد قليل من أقاربه البعيدين وأبناء بلدته.
نعى العميد أحمد نجل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، في بيان والده الذي اغتالته مليشيا الحوثي الإيرانية