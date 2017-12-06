مقتل قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإيرانية بتعز

المصدر:
  • دبي - البيان الالكتروني
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لقي القيادي في ميليشيا الحوثي الإيرانية رضوان صلاح رئيس عمليات اللواء 201  مصرعه خلال مواجهات مع قوات الشرعية في ريف تعز.

 

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