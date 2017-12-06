ترامب يعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل

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اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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