بالفيديو.. ميليشيات الحوثي تواجه تظاهرة نسائية بالرصاص

أظهرت مقاطع فيديو قيام ميليشيات الحوثي بمهاجمة تظاهرة نسائية رفعت صور الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في صنعاء، واطلاق النار عليها وتفريقها بالقوة وتمزيق صور صالح.

إلى ذلك، دعا نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح الأحمر، أبناء الشعب اليمني وجميع القوى الوطنية إلى التماسك أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على المشروع الوطني الذي تحاول ميليشيات الحوثي طمسه، على حد تعبيره، وذلك في بيان نعى فيه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن قضى معه من قيادات المؤتمر على يد ميليشيات الحوثي.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في نيويورك، قد أعلن أن الوضع في #صنعاء سيئ، محذرا من انفجار الوضع الذي يتسبب بآثار مدمرة على اليمنيين.

ونبه دوجاريك من أن اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو حدث سيضيف مستوى آخر من التعقيد على موقف سياسي معقّد بالفعل.

ودعا دوجاريك إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها، مؤكداً أن عملية السلام عبر المفاوضات يمكن أن تضع حلا أمام اليمنيين.