حزب المؤتمر: انتفاضة صنعاء مستمرة بقيادة الشرعية

أعلن حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني المغدور علي عبدالله صالح، استمرار انتفاضة صنعاء بقيادة الشرعية وبدعم التحالف العربي ضد المليشيات الحوثية الإرهابية. ووجه الحزب نداءً إلى كل قواعده العسكرية والمدنية للانضمام إلى القوات الشرعية في معركتها ضد مليشيات الحوثي لاقتلاع شرور مليشيات إيران من اليمن.

وأكدت مصادر يمنية انضماماً جماعياً لقوات من الحرس الجمهوري إلى صفوف الشرعية في جبهة نهم، مشيرة إلى اشتعال جبهة تعز. واستمرت مليشيات الحوثي في عمليات التصفية والاعتقالات. وأعلن المؤتمر الشعبي في بيان مقتل العميد طارق محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس المغدور وقائد قواته في صنعاء. وطالت وحشية الحوثيين أيضاً الأمين العام للمؤتمر عارف الزوكا الذي تمت تصفيته داخل أحد المستشفيات. كما ترفض مليشيا الحوثي تسليم جثمان صالح لذويه، ولا تزال تحتجزه في مكان مجهول مشترطة تشييعه من دون مراسم رسمية أو شعبية.