بورصة قطر تواصل تدهورها

أغلقت بورصة قطر تعاملات، أمس، على تراجع ملحوظ وسط مبيعات على أسهم قطاعات نشطة، فيما تسود السوق حالة ترقب بين المستثمرين.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.23 في المئة متدنياً إلى النقطة 7912.48، ليفقد 17.90 نقطة عن أول من أمس.

وهبطت السيولة إلى 305.43 ملايين ريال، مقابل 335.54 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات إلى 14.42 مليون سهم، مقارنة بـ 18.72 مليون سهم بجلسة الاثنين.

وجرى التعامل على 43 سهماً، تراجع منها 28 سهماً تقدمها الأهلي بـ 9.92 في المئة، بينما ارتفع 13 سهماً على رأسها قطر للتأمين 9.98 في المئة، فيما استقر سهمان فقط.

وتراجع بالجلسة 3 قطاعات تصدرها النقل بـ 0.99 في المئة، لهبوط سهمي الخليج للمخازن وملاحة بـ 2.44 في المئة للأول و2.20 في المئة للثاني. وخسرت بورصة قطر خلال الشهور الأخيرة، حسب بيانات، منذ بدء المقاطعة في 5 يونيو الماضي حتى نهاية الشهر الماضي أكثر من 112 مليار ريال قطري (30.7 مليار دولار) من قيمة أسهمها السوقية.

وتواجه قطر منذ يونيو الماضي مشكلة بالسيولة بعد هروب رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة لقطع العلاقات معها لدعمها الإرهاب.