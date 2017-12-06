هادي يتلقى دعوة للحديث في البرلمان البريطاني عن واقع اليمن

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، عمق العلاقات المميزة التي تربط بلاده بالمملكة المتحدة على مختلف المستويات التي تجسد مجالات وآفاق التعاون المشترك بين البلدين، وذلك خلال لقائه مع عضو مجلس العموم البريطاني كيث فاز.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن هادي أشاد - خلال اللقاء - بجهود فاز وعمله الدؤوب في تفعيل وتعزيز العلاقات اليمنية البريطانية ودعمه لصوت اليمن وتبني قضاياه.

واستعرض هادي، واقع اليمن والتحولات التي مر بها ويشهدها على الدوام في ظل الظروف الراهنة لمواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية التي استباحت مقدرات اليمن وقتلت الأبرياء منذ ارتدادها على التوافق الوطني ومخرجات الحوار الوطني بدعم وتنفيذ أجندة إيران في المنطقة.

وأشار إلى أنه حذَّر في وقت مبكر من تداعيات الأحداث وتبعاتها - خلال زياراته للمملكة المتحدة- وتأكيده على تدخل إيران في اليمن والمنطقة، والعمل على إفشال الحوار والمبادرة الخليجية، لتنفيذ أجندتها التوسعية للسيطرة على باب المندب مع خليج هرمز، لتتحكم في الملاحة الدولية.

ومن جانبه، أشاد فاز بالجهود التي يقوم بها هادي لمصلحة اليمن، قائلاً «اليمن حاضر دوماً في وجداننا ويحاط باهتمامنا الدائم في كل مداخلاتنا ونحيي دوركم المميز في قيادة دفة التحول ومجريات الأمور».