أمير الكويت: تصرفات إيران في المنطقة تخالف قواعد القانون الدولي

انطلقت مساء اليوم في الكويت العاصمة أعمال القمة الـ38 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على رأس وفد الدولة إلى القمة.

وقال أمير الكويت صباح الأحمد الصباح في كلمته أن المجلس يعمل على تكليف لجنة، لتعديل النظام الأساسي للمجلس "بما يضمن آلية محددة لفض النزاعات، بما تشمله من ضمانات تكفل التزامنا التام بالنظام الأساسي لهذا الكيان"، محذراً من أن خطر الارهاب مازال يهدد استقرار العالم.

وعن الأزمة اليمنية، قال أمير الكويت: "نشيد أولا بالجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن، السياسية والاقتصادية والعسكرية، التي تعمل على دعم الشرعية وتقديم كل المساعدات الإنسانية للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يشهدها الأشقاء".

ودعا أمير الكويت ميلشيات الحوثي في اليمن إلى الامتثال للقرارات الدولية وآليات المبادرة الخليجية، مؤكداً أن تصرفات إيران في المنطقة تخالف قواعد القانون الدولي.