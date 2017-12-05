مقتل طارق صالح بمواجهات مع ميليشيات ايران في صنعاء

قالت "سكاي نيوز عربية" ، الثلاثاء، إن قائد قوات حزب المؤتمر الشعبي في اليمن، العميد طارق صالح ابن أخ الرئيس السابق ، قتل قبل أيام، وذلك خلال مواجهات مع الميليشيات الحوثية الإيرانية في صنعاء.

ونعى حزب المؤتمر "استشهاد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح والذي ارتقت روحه الطاهرة شهيداً إلى جوار ربه أثناء المواجهة مع مليشيات الغدر والخيانة الحوثية".

وأضاف بيان للموتمر أن "العقيد الركن محمد محمد عبدالله صالح تعرض لإصابة بشظية من صاروخ في الكبد أسعف على اثرها للمستشفى الألماني ومعه الرائد أحمد الرحبي..".

أما مصير اللواء الركن محمد عبدالله القوسي وصلاح علي عبدالله صالح، فقال البيان إنه "لا يزال مجهولا"، في حين تم أسر مدين علي عبدالله صالح.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإيرانية شنت في الأيام الماضي سلسلة عمليات قتل ضد أسرى، بعد ساعات من اغتيالها الرئيس اليمني الراحل.

