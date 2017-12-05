السعودية تأمل أن يتخلص اليمن من مليشيات الحوثي الإيرانية

أعرب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن "تسهم انتفاضة أبناء الشعب اليمني ضد المليشيات الحوثية" الإيرانية في "تخليص اليمن الشقيق من التنكيل".

وفي ختام جلسة ترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أشار المجلس، في بيان، إلى تطورات الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس "نوه بما تضمنه بيان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بهذا الخصوص".

وأعرب عن أمله في أن "تسهم انتفاضة أبناء الشعب اليمني ضد المليشيات الحوثية الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران في تخليص اليمن الشقيق من التنكيل والتهديد بالقتل والإقصاء والتفجيرات والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة..".

وجدد مجلس الوزراء "حرص المملكة الدائم على استقرار اليمن وعودته إلى محيطه العربي، وعلى كل ما فيه مصلحة شعبه وحفظ أرضه وأمنه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي".

