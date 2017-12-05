الحريري يتراجع عن الاستقالة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، "الثلاثاء"، تراجعه عن الاستقالة التي قدمها، في نوفمبر ماضي، احتجاجاً على دور حزب الله وإيران في لبنان.

وقال الحريري الذي عقد اليوم أول جتماع للحكومة اللبنانية منذ عودته إلى بلاده في 22 نوفمبر، إن مجلس الوزراء يؤكد ضرورة ابتعاد لبنان على النزاعات الخارجية.

وتابع الحريري أن مجلس الوزراء "يؤكّد الالتزام باتفاق الطائف ولبنان عربي الهوى والانتماء ، وهو عضو مؤسس في الجامعة العربية ، وفي منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها".

وكان الحريري قد قال في وقت سابق، إنه سيتريث في أمر الاستقالة التي قدمها لإحداث ما قال إنها صدمة إيجابية في ظل سعي طهران إلى إفساد علاقات بيروت بالبلدان العربية.