محمد بن سلمان يتصدر استفتاء «التايم» الأميركية

تصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، استفتاء مجلة «التايم» الأميركية، للحصول على لقب الشخصية العالمية الأكثر تأثيراً العام الجاري.

وبحسب تقارير إعلامية سعودية، انتهى تصنيف القراء في الوقت الذي تفوق محمد بن سلمان على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ضمن قائمة تضم 33 شخصية، منهم زعماء دول ومشاهير وشخصيات سياسية من بلدان عدة.

ويحل ولي العهد السعودي هذا العام كشخصية عربية وحيدة ضمن القائمة، حيث حصل على 24 في المئة من الأصوات، ثم حملة «مي تو» بـ 6 في المئة، وفي المركز الثالث جاء «الحالمون» - وهم المهاجرون الذين يشملهم برنامج حماية يحمل الاسم ذاته في الولايات المتحدة بـ5 في المئة، وتختار «التايم» شخصية العام منذ عام 1927، وتعرّفه بأنه شخص أو مجموعة أشخاص لديهم تأثير أكبر في الأخبار خلال الـ 12 شهراً الأخيرة، وانتهى التصويت أول من أمس في حين يتم إعلان شخصية العام غداً الأربعاء.