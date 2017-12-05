نجل شقيق صالح: الحوثيون فتحوا على أنفسهم أبواب جهنم

أكد نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أمس، أن الثورة مستمرة وأن الميليشيات الحوثية إلى زوال. جاء ذلك في تدوينة لتوفيق صالح عبد الله صالح بحسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقاً على قتل عمه بنيران الحوثيين في صنعاء. وقال توفيق صالح: «كل يمني شريف هو علي عبد الله صالح.. هو لم يمت لأنه في قلب كل يمني».

وأضاف أن الثورة مستمرة ولن تنطفئ الشرارة مهما عملوا. وتابع في حديثه عن الحوثيين: «لقد فُتحت عليهم أبواب جهنم، والشعب لهم بالمرصاد في كل محافظات الجمهورية». واختتم توفيق صالح تغريداته بالقول: إن «علي عبد الله صالح عاش بطلاً ولقي ربه شهيداً».