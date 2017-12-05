الإرياني يدعو إلى الوقوف ضد المشروع الحوثي الإيراني

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جميع أبناء الشعب اليمني إلى فتح صفحة جديدة، والتوحد خلف القيادة الشرعية ضد المشروع الحوثي الإيراني، ومواصلة الدفاع عن الأرض والعرض. وقال الإرياني، في تغريدة له عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أدعو جميع أبناء الشعب، وفي مقدمتهم قيادات وأعضاء المؤتمر ، إلىالتوحد خلف الشرعية ضد المشروع الإيراني».