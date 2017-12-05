الإرياني يدعو إلى الوقوف ضد المشروع الحوثي الإيراني

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جميع أبناء الشعب اليمني إلى فتح صفحة جديدة، والتوحد خلف القيادة الشرعية ضد المشروع الحوثي الإيراني، ومواصلة الدفاع عن الأرض والعرض. وقال الإرياني، في تغريدة له عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أدعو جميع أبناء الشعب، وفي مقدمتهم قيادات وأعضاء المؤتمر ، إلىالتوحد خلف الشرعية ضد المشروع الإيراني».
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مذبحة في جامع الصالح في صنعاء
ارتكتب ميليشيات الحوثي الإيرانية، الثلاثاء، مجزرة في جامع الصالح في صنعاء، غداة اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وعدد من أنصاره.
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المحكمة العليا الأميركية تقر حظر سفر مواطني 6 دول مسلمة لأميركا
وافقت المحكمة الأميركية العليا على التطبيق الكامل للمرسوم الذي وقعه ترامب الذي يقضي بحظر دخول مواطني 6 دول مسلمة
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عشرات القتلى في صفوف ميليشيات إيران بغارات للتحالف العربي
سقط عشرات من القتلى في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية، الثلاثاء، في غارات للتحالف العربي على القصر الجمهوري في صنعاء،
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ميليشيات إيران تشترط إلغاء مراسم دفن «صالح» لتسليم جثمانه
قالت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء، الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية طلبوا من قبائل سنحان دفن جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مسقط رأسه بسنحان شريطة عدم عمل مراسيم جنائزية رسمية.
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عملاء إيران يغدرون صالح وتسجيلات تكشف مؤامرة التصفية
بدم بارد اغتالت يد الغدر الحوثية الإيرانية الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وكشفت مصادر من حزب المؤتمر العام الذي كان
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هادي يدعو اليمنيين للانتفاض بوجه مـــيـليشيات إيران
دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات إلى الانتفاض في وجه ميليشيات الحوثي الإيرانية
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رجل التحولات سقط برصاصات الغدر
بين 1942 و2017 عاش الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، حياة ملأتها الأحداث والتقلّبات السياسية والتحالفات قبل أن يتم
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التخطيط إيراني والتنفيذ حوثي
وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مقتل صالح بأنه «تطور خطير في الأزمة اليمنية، ويشير إلى تدخل إيراني واضح في طريقة
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الحوثيون حرروا شهادة وفاتهم باغتيال صالـــح
قدحت حماقة ميليشيات الحوثي الإرهابية المنبوذة يمنياً باغتيالها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فتيل حرب تحرير اليمن من
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قصة جريمة الغدر والتجرد من الإنسانية
بدم بارد وغدراً أعدم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عندما أفرغ «عملاء إيران» ما احتوت أسلحتهم في رأسه، بعد أن
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الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في صنعاء «مرير»
أثرت المواجهات المسلحة الدائرة في صنعاء بين ميليشيات الحوثي والقوات والقبائل الموالية لحزب المؤتمر الشعبي على طبيعة سير
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الحوثيون ينقلون ملفات وأموالاً وعائلات من صنعاء لصعدة
تعرضت السفارة الإيرانية في صنعاء لحريق تضاربت المعلومات بشأن سببه، وفيما أكدت مواقع يمنية أن مدنيين تسللوا إلى المقر