أموال قطر تدعم إعلام الحوثي لتشويه الحقائق باليمن

كشف وكيل وزارة الإعلام اليمنية، صالح الحميدي، أن موجهي الإعلام الحوثي، وطاقم العمل الذي يدير قنواتهم في اليمن، هم خبراء إيرانيون وإعلاميون تابعون لمليشيا حزب الله اللبناني، وأن قناة «الجزيرة» القطرية هي من تقود هذه العملية عبر التمويل والتوجيه الفني، بعد أن وضعت إمكانياتها في العاصمة صنعاء تحت تصرف الحوثيين.

وأكد الحميدي، حسب «بوابة العين»، أن قطر شعرت بصفعة جديدة، عندما رفض الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي قُتل، أمس، الوساطة القطرية، لمحاولة تجنب سقوط الحوثيين، فوجّه حكام قطر باستخدام قناة «الجزيرة»، لتوظف كل إمكانياتها لـ«الحوثي».

مشدداً على أن الإعلام التابع للحكومة الشرعية ينتفض حالياً أمام إعلام الحوثي، الذي يروّج إلى أنه لا يزال مسيطراً، ويستطيع محاصرة الانتفاضة.