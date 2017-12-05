قتلى في صفوف ميليشيات إيران في غارات على صنعاء

سقط عشرات من القتلى في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية، "الثلاثاء"، في غارات للتحالف العربي على القصر الجمهوري في صنعاء، أسفرت على تدمير عدد من المركبات العسكرية التابعة لهم.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" ان طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنت غارات على عدد من المعاقل التابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء، في اليوم الخامس من اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة اليمنية.

وشلمت غارات طائرات التحالف الذي تقوده السعودية، مقر الفرقة الأولى مدرع، ومعسكر الصيانة، وقرب مطار صنعاء، فضلا عن معسكر الدفاع الجوي في مديرية بني الحارث شمالي صنعاء، حسبما أفادت مصادر .