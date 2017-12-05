المليشيات الإيرانية تعدم 200 أسير في صنعاء

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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ارتكبت مليشيات الحوثي الإيرانية "مجزرة" في صنعاء، "الاثنين"، بعد ساعات من اغتيالها الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح قرب العاصمة.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" أن المليشيات المتمردة أعدمت نحو مئتين من أسرى قوات حزب الموتمر الشعبي العام، الذي كان يرأسه صالح، في مواقع عدة من صنعاء.

وأفادت مصادر في صنعاء أن الحوثيين حشدوا قواتهم أمام القصر الجمهوري، لشن هجوم جديد على الحي السياسي وجامع الصالح، في حين امتدت الاشتباكات إلى منطقة سنحان. وعلى مدى الأسبوع الماضي، قُتل أكثر من 250 شخصاً، في تصاعد القتال بين الطرفين في صنعاء، حسبما أفادت مصادر أمنية وعسكرية محلية.

 

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