زعيم ميليشيات عملاء إيران يتشفى بـ«الرئيس المغدور»

وجه يمنيون انتقادات حادة لخطاب زعيم الميليشيات الإيرانية عبد الملك الحوثي، الذي تحدث بلهجة مليئة بالتشفي، وأظهر سعادته بمقتل الرئيس اليمني «المغدور» علي عبد الله صالح، الاثنين.

وقال الحوثي مهنئاً أنصاره: «نتوجه بالتهاني لكل أبناء شعبنا العزيز. اليوم هو يوم سقوط مؤامرة الغدر والخيانة».

وأضاف أن تغير موقف صالح من الميليشيات الإيرانية «كان أكبر تهديد يواجه اليمن، لكن فشلت وسقطت هذه المؤامرة سقوطاً مدوياً بشكل وجيز جداً خلال 3 أيام».

واعتبر يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي الخطاب يكشف طرائق تفكير الميليشيات الحوثية الدموية والساعية للتخريب، مؤكدين أن زعيمهم لم يراع حرمة الموت ولم يتحل بأخلاق الفرسان التي تميز العرب عموماً والذين لا يظهرون شماتة عند الموت.

وخرجت دعوات لدحر الحوثيين بشكل عاجل، وزيادة توحد الصف اليمني في صنعاء ضد ميليشيات الحوثي الايرانية.‏