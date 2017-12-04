كيف تم اغتيال علي عبد الله صالح؟

ذكرت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، الاثنين، أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح اغتالته ميليشيات الحوثي الإيرانية بدم بارد بعد أن اشتبكت مع موكب صالح وقتلته مع عدد من مرافقيه.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصادر في صنعاء قولها إن الرئيس اليمني السابق كان برفقة الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر عارف الزوكا والقيادي ياسر العواضي واللواء عبد الله محمد القوسي.

وأضافت المصادر أنه "فور اتجاه موكب من الستين اتجاه سنحان تمت ملاحقته من قبل أطقم حوثية تقدر بـ20 مركبة عسكرية وعند وصولة قرب قرية الجحشي تم إطلاق النيران نحو السيارات التي كان يستقلها صالح وقيادات حزبه، مما أدى إلى مقتل صالح".

وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي الإيرانية قامت بإنزال صالح من السيارة التي كان يستقلها مع مرافقيه، وتم قتله بدم بارد.

وبحسب مصادر عسكرية فإن عارف الزوكا قتل هو الآخر في الحادث.

وأكدت المصادر أن الغموض يلف مصير العميد طارق علي عبد الله صالح.